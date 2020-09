Scuola vandalizzata a Palermo, la preside: "Un nuovo inizio in sicurezza"

“Bilancio di questi primi giorni di scuola soddisfacente”. A parlare è Antonella Di Bartolo, dirigente della scuola “Pertini” di Palermo.

“In questi primi giorni di scuola è andata discretamente bene – dice la Di Bartolo nel giorno della riapertura ufficiale di tutte le scuole – e sicuramente il fatto di avere aperto già giorno 14 ci ha aiutati. Ho mandato un video rassicurante tramite Facebook a tutte le nostre famiglie, la scuola è un posto sicuro. Mi posso ritenere soddisfatta per come è andata fino adesso ma bisogna continuare a mantenere alta l’attenzione e a non farsi travolgere dalle fake news”.

© Riproduzione riservata