Muore dopo una partita di calcetto a Palermo, applausi al corteo funebre per Damiano Lamarca

Rabbia ed incredulità all'indomani della morte di Damiano Lamarca, il 34enne della zona Noce che, dopo aver finito di giocare a calcetto, al rientro a casa si è sentito male ed è morto.

Oggi, il giorno dei funerali. Il feretro è stato portato da casa fino in chiesa in corteo in via degli Emiri, nel quartiere Zisa. Centinaia le persone presenti, tra parenti, amici e conoscenti, che hanno voluto rendere l'ultimo saluto a Lamarca, applaudendo più volte.

Damiano era molto conosciuto perchè lavorava nell'autosalone del padre in via degli Emiri: "Lamarca Auto". Lascia la moglie e una bambina.

Giovane muore dopo una partita di calcetto, folla al corteo funebre a Palermo Il corteo funebre per la morte di Damiano Lamarca Il giovane è deceduto dopo una partita di calcetto Sembra sia stato colto da un malore In molti questa mattina hanno voluto radunarsi per ricordare il giovane Il corteo funebre alla Zisa

