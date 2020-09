Si sente male dopo una partita di calcetto, a Palermo muore il 34enne Damiano Lamarca

Muore a 34 anni dopo una partita di calcetto. È accaduto la scorsa notte a Palermo. L'uomo, Damiano Lamarca, era andato a giocare a calcetto con gli amici e appena tornato a casa, si è sentito male. La moglie ha deciso di chiamare il 118 ma per l'uomo, non c'è stato nulla da fare. È deceduto in via Pietro Tondù, vicino piazza Noce.

Sul posto oltre al 118 è intervenuta la polizia. Damiano era molto conosciuto perchè lavorava nell'autosalone del padre in via degli Emiri: "Lamarca Auto". Lascia la moglie e una bambina.

Sotto choc l'intero quartiere.

