Scuole, il dirigente dell'Umberto di Palermo: "Pronto a ospitare gli alunni nell'ufficio di presidenza"

“I corsi di recupero partono oggi ma tramite didattica a distanza”.

A parlare - in questo video di Marco Gullà - è il dirigente scolastico del liceo Umberto di Palermo, Vito Lo Scrudato. Anche uno dei licei più prestigiosi del capoluogo siciliano sta riaccendendo i motori in vista della ripartenza ufficiale fissata per giorno 14, ma come dichiara lo stesso preside, non tutti gli alunni potranno varcare i cancelli dell’Umberto: “Inizieremo facendo entrare le prime e le quinte, poi gradualmente cercheremo di tornare alla normalità. Si riapre giorno 14 o il 24? Stiamo valutando, vedremo nei prossimi giorni. Stiamo lavorando molto e anche io potrei sacrificare il mio ufficio di presidenza per dare spazio ad altri alunni”.

