Paura per un vasto incendio ad Altofonte, residenti in fuga dalle case

Momenti di paura questa sera ad Altofonte per un vasto incendio alimentato dal vento. Le fiamme si sono propagate fino ad arrivare a un passo dalle abitazioni, tanto che alcuni residenti sono stati costretti alla fuga. I roghi sono stati appiccati contemporaneamente in almeno cinque punti. Circa 2 chilometri il fronte del fuoco.

Per domare le fiamme sono intervenuti, dietro il coordinamento della prefettura, forestali, vigili fuoco, protezione civile e carabinieri. Ma non è l'unico incendio scoppiato in provincia di Palermo. I vigili del fuoco infatti hanno operato anche nelle zone di Carini, Termini Imerese e sulle Madonie.

© Riproduzione riservata