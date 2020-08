Paura per un vasto incendio ad Altofonte, residenti in fuga dalle case: "Situazione gravissima"

Momenti di paura ad Altofonte per un vasto incendio alimentato dal vento. Le fiamme si sono propagate fino ad arrivare a un passo dalle abitazioni, tanto che alcuni residenti sono stati costretti alla fuga. I roghi sono stati appiccati contemporaneamente in almeno cinque punti. Circa 2 chilometri il fronte del fuoco.

Per domare le fiamme sono intervenuti, dietro il coordinamento della prefettura, forestali, vigili fuoco, protezione civile e carabinieri. Ma non è l'unico incendio scoppiato in provincia di Palermo. I vigili del fuoco infatti hanno operato anche nelle zone di Carini, Termini Imerese e sulle Madonie.

«La situazione è gravissima, tutti i cittadini che abitano sotto il bosco, anche zona Campo Vecchio, Cozzo di Castro, corso Piano Renda, devono allontanarsi. Le fiamme e la cenere incandescente può causare roghi anche al centro abitato. Allontanatevi tutti dalle vostre abitazioni.. scendete a valle del paese. Subito». L’appello lanciato su Facebook dal sindaco di Altofonte, Angela De Luca.

«Voglio raccomandare, in queste ore così drammatiche, ai cittadini di Altofonte di ascoltare le indicazioni degli uomini del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco all’opera in questo momento. Sono state evacuate alcune villette e tutti gli uomini disponibili e tutti i mezzi sono impegnati sul fronte del fuoco. Stiamo facendo tutto il possibile e anche di più. Speriamo bene». Lo scrive su Facebook l'assessore al Territorio della Regione Siciliana, Totò Cordaro.

