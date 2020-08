Ruspe in azione questa mattina in via Messina Marine a Palermo per abbattere una costruzione abusiva. L'edificio si trova nei pressi dello stand Florio.

Come si vede dalle immagini, la zona è stata transennata con un nastro e gli operai hanno iniziato i lavori di demolizione con la ruspa.

Subito dopo l'abbattimento, seguirà la sistemazione a verde dell'area.

