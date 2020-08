Traffico da bollino nero nelle autostrade di tutta Italie e code e disagi anche in Sicilia. Anche questa mattina rallentamenti sia sulla A29 Palermo-Mazara che sulla A19 Palermo-Catania, soprattutto in uscita dal capoluogo siciliano e da quello etneo. In questo video girato da Piero Longo le code subito lo svincolo di via Belgio.

