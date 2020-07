A trentasette anni dalla strage in cui morì nel 1983 il giudice Rocco Chinnici, capo dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, oggi, alle 9.30, la commemorazione in via Pipitone Federico, davanti al civico 59, con la deposizione di corone di fiori.

Ricordate anche le altre vittime: il maresciallo Mario Trapassi e l’appuntato Salvatore Bartolotta, e il portiere dello stabile di via Pipitone Federico, Stefano Li Sacchi.

