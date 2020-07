A Palermo si registrano più di 30 gradi, Mondello presa d'assalto

A Palermo si registrano più di 30 gradi e sulla spiaggia di Mondello sono in molti a trovare un po’ di ristoro. C’è chi riposa sotto gli ombrelloni, è troppo il caldo, e chi invece si gode il sole: “io vengo dalla Germania, quindi questa giornata penso che sia bellissima”, dice qualcuno.

E ancora: “in realtà questo caldo non lo trovo particolarmente afoso, perché io abito a Milano e quella sì che è afa”. Per proteggersi dal sole e resistere al caldo gli accorgimenti sono quelli già noti: mettere la crema solare, mangiare tanta frutta e bere acqua, bagnarsi la testa e stare all’ombra nell’ora di pranzo.

Queste piccole regole si rivelano particolarmente importanti soprattutto per chi lavora in spiaggia. “È una professione che faccio da anni. Non ci faccio più caso”, dice un bagnino riferendosi al forte sole con cui deve convivere quotidianamente, “è importante”, aggiunge, “rinfrescarsi di tanto in tanto”.

