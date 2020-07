Palermo in tilt dopo il violento temporale che si è abbattuto oggi pomeriggio in città. Una tragedia inaspettata che ha causato la morte di due persone in viale Regione Siciliana, in un sottopasso di via Leonardo da Vinci. Qui due persone sono rimaste intrappolate nel tentativo di uscire dalla loro auto. E' in corso l'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

