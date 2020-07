Festino post Covid a Palermo, Orlando: "Immutato l'amore per Santa Rosalia"

"Il Festino non c'è ma resta immutato l'amore dei palermitani per Santa Rosalia, e per la vita in generale". Commenta così il sindaco Leoluca Orlando la nuova edizione del Festino di Santa Rosalia, che quest'anno prevede eventi alternativi alla sfilata del Cassaro annullata per via delle restrizioni anti Covid.

"L'amore per la vita dei palermitani è confermato dalle classifiche, che vedono Palermo ultima città in termini di contagi da Covid-19", ha aggiunto. "Tante volte Santa Rosalia ci ha salvato da diverse pesti, così come in questo caso di pandemia mondiale".

