A Palermo via Ruggero Settimo chiusa alle auto, commercianti favorevoli ma il traffico è già nel caos

Chiuso al traffico il tratto di via Ruggero Settimo da piazza Politeama a via Mariano Stabile - si prevede almeno fino al 30 novembre - per la realizzazione del nuovo anello ferroviario. Ma il Comune punterebbe a mantenere l’isola pedonale anche dopo la fine dei lavori. Una rivoluzione per il traffico in centro, tanto che i disagi non sono mancati.

Nonostante questo, alcuni commercianti si dichiarano positivi al cambio: "In fondo in via Ruggero Settimo non si è mai potuto parcheggiare”, altri addirittura propongono l’estensione dell’area pedonale fino a via Maqueda.

Altri ancora affermano: “Non abbiamo contezza di quello che può essere la pedonalizzazione”, “può portare sia vantaggi, che svantaggi: vedremo come andrà”. “Un’isola pedonale senza parcheggi”, però, “porterà solo problemi”, dice qualcun altro.

