Palermo, da oggi la rivoluzione del traffico in centro: via Ruggero Settimo chiusa alle auto per lavori

È il giorno di via Ruggero Settimo. Ed è il giorno in cui scatta la rivoluzione del traffico nel centro di Palermo. Si tratta della nuova fase di lavori per la realizzazione dell’anello ferroviario che ha portato il comune a vietare le auto in via Ruggero Settimo, dall’altezza di via Turati fino a via Mariano Stabile. Fino al 30 novembre, secondo il progetto, potranno passare solo i pedoni.

Che succederà da dicembre in poi? Il Comune vorrebbe mantenere l'isola pedonale, ma dai commercianti al momento arriva un muro.

COME CAMBIA IL TRAFFICO. Chi arriva in auto alla fine di via Libertà da questa mattina potrà solo svoltare a destra per via Dante, dove torna il senso unico in direzione via Principe di Villafranca. Chi vuole andare verso il mare da via Libertà può, dunque, farlo prendendo via Duca della Verdura, all’altezza dell’incrocio con via Notarbartolo oppure svoltare a sinistra all’altezza di piazza Croci.

Non sono esclusi dunque rallentamenti in centro e nella zona del porto, anche perchè l’ordinanza del sindaco prevede anche due proroghe ai cantieri dell’anello ferroviario: la chiusura di via Emerico Amari, nel tratto tra via Panascia e via Ruggero Settimo, è prolungata al 21 settembre, mentre vengono prorogati fino al 26 ottobre i lavori in piazza Castelnuovo, anche se a fine agosto è previsto il completamento di una parte del cantiere.

