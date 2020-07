C'è sgomento a Sferracavallo per la morte di un uomo di 52 anni, morto nella sua abitazione in via Dammuso mentre riparava un'antenna. L'uomo è rimasto folgorato dopo aver toccato un filo elettrico.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del 60enne. In corso le indagini della polizia.

© Riproduzione riservata