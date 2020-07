Novità per i devoti di Santa Rosalia a Palermo: visite al Santuario anche la domenica

Il Santuario di Santa Rosalia apre anche la domenica. Una svolta dopo l'emergenza Coronavirus, così come spiegato in un articolo di Alessandra Turrisi pubblicato sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

Il 5 luglio il Santuario aprirà i battenti, con un terzo giorno di apertura ai pellegrini, oltre al martedì e al venerdì.

Domenica dunque saranno possibili le visite dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, ma anche l’utilizzo dei servizi igienici. Confermati i giorni e gli orari di apertura di martedì e venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

«In queste due settimane - spiega don Gaetano Ceravolo - abbiamo cercato di far sì che tutto potesse svolgersi nel migliore modo possibile per poter pian piano far meglio l’accoglienza in sicurezza, secondo le indicazioni ministeriali e per il bene di tutti. Possiamo dire con grande piacere che in questi primi giorni di apertura abbiamo riscontrato molta attenzione e partecipazione delle persone nell’osservare le norme richieste per la visita e le indicazioni degli addetti al servizio accoglienza».

© Riproduzione riservata