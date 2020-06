Mafia, i boss scarcerati guidavano il rilancio del mandamento di Tommaso Natale

Vecchi e nuovi boss pronti a riorganizzare un pezzo importante di Cosa nostra. Blitz antimafia a Palermo con dieci arresti nell’operazione denominata «Teneo» contro il mandamento Tommaso Natale/San Lorenzo. In azione i carabinieri del Comando provinciale che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal gip, su richiesta della procura. I 10 indagati - 9 in carcere e uno ai domiciliari - sono accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate, furto aggravato, violazione delle prescrizioni imposte dalle misure preventive.

"L'indagine copre un periodo che va da febbraio a settembre 2017 - spiega il colonnello Mauro Carrozzo, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Palermo -. In questo periodo, Giulio Caporrimo, scarcerato e poi riarrestato per un residuo di pena, ha avuto il tempo di riorganizzare il mandamento di Tommaso Natale, con particolare attenzione alle attività estorsive nei confronti degli imprenditori edili".

