Mafia, colpo al mandamento di San Lorenzo: i nomi degli arrestati a Palermo

Decapitato il mandamento mafioso di San Lorenzo a Palermo. Nell'operazione condotta oggi dai carabinieri sono stati arrestati boss già in passato in cella e che una volta usciti avevano occupato posti di comando.

Giulio Caporrimo, 51 anni, e Nunzio Serio, 43 anni sono le figure di spicco. Con loro in carcere anche Vincenzo Billeci, 51 anni, Andrea Bruno, 52 anni, Francesco Di Noto, 31 anni, Andrea Gioé, 52 anni, Baldassarre Migliore, 53 anni, Vincenzo Taormina, 48 anni. Ai domiciliari, Giuseppe Enea, 30 anni. Già detenuto Francesco Paolo Liga, 56 anni, oltre a Serio.

Ma il personaggio principale dell'operazione antimafia di oggi è il boss Giulio Caporrino, tornato in carcere oggi per le terza volta in tre anni.

La libertà d'azione del capomafia, in pratica, sarebbe durata solo 7 mesi perchè nel settembre 2017, dopo il primo arresto, era stato destinatario di un nuovo provvedimento restrittivo; da quel momento in poi, le redini del mandamento mafioso sarebbero state prese da Nunzio Serio, anche lui poi arrestato nel maggio 2018.

