Monta la protesta a Palermo per dire no alle 35 antenne 5G installate in diverse zone della città.

Antenne non ancora attivate, e contro le quali oggi davanti al teatro Politeama è andato in scena un flashmob con diversi slogan, fra i quali: "La nostra tecnologia è diventata così potente, che stiamo diventando un pericolo per noi stessi".

Le interviste nel video di Marcella Chirchio.

© Riproduzione riservata