Palermo, il segno della croce per benedire la vendita della droga: il video dello spaccio

Le intercettazioni, alcune delle quali mostrate in questo video, hanno avuto un ruolo decisivo nell'individuare una delle più importanti piazze dello spaccio della Sicilia occidentale. Allo Sperone di Palermo era attivo un vero e proprio "market" all’aperto dove era possibile acquistare droga a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Una vasta operazione antidroga dei carabinieri, denominata "Tornado", ha portato ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip di Palermo, su richiesta della Procura, nei confronti di 13 persone.

In otto sono finiti ai domiciliari, per 5 c'è l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel video è possibile vedere le fasi dello spaccio e come veniva ceduta la droga: un pusher, per esempio, ricevuti i soldi dal cliente, si fa per tre volte il segno della croce.

