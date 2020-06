Palermo, allo Sperone il market della droga h24: 8 arresti, turni di lavoro per vedette e pusher

Un vero e proprio emporio della droga allo Sperone di Palermo. Una piazza dello spaccio organizzata, con tanto di turni di lavoro e attiva a qualunque ora, è stata scoperta dai carabinieri alle prime luci dell'alba, nell’ambito dell’indagine denominata “Tornado”.

Un centinaio di carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Gip di Palermo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 13 soggetti. Otto sono finiti ai domiciliari, mentre 5 di loro sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia. L'accusa è detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, condotte dai militari della Stazione di Palermo Brancaccio tra aprile e giugno del 2019, hanno permesso di scoprire l'organizzazione criminale che operava nel quartiere “Sperone” e di ricostruirne l’articolazione. Era un grande market della droga quello che operava notte e giorno alla periferia di Palermo, tanto che gli investigatori lo considerano una delle piazze di spaccio più attive della Sicilia occidentale.

Il gruppo poteva contare su una nutrita schiera di “pusher” e “vedette”, in servizio per strada con turni di lavoro e svolgendo un’incessante attività di spaccio al minuto delle varie sostanze stupefacenti sempre secondo modalità ben collaudate e conosciute dagli acquirenti. I clienti sapevano dove andare e che avrebbero trovato quello che cercavano ad ogni ora del giorno. Ad un semplice cenno dell'acquirente, infatti, lo spacciatore si avvicinava per effettuare la vendita o, in base alla richiesta ricevuta, si appartava in un luogo vicino e recuperava la droga.

