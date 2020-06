Coronavirus, il flash mob degli infermieri siciliani: "In prima linea ma senza riconoscimenti"

Infermieri in piazza a Palermo. Continua la protesta del sindacato Nursind nelle piazze italiane per denunciare la "mala gestione nell'emergenza Coronavirus" e per rivendicare "attenzione concreta e giusto riconoscimento per una categoria, quella degli infermieri, dal primo momento in prima linea nella lotta al Covid-19".

Tra le richieste, quella di riorganizzare lavoro e personale. Dopo Piemonte, Toscana e Marche è stata la volta della Sicilia.

"Né angeli né eroi, ma professionisti della salute" è il titolo del flash mob che si è svolto in piazza Ottavio Ziino a Palermo, davanti all'assessorato alla Salute. Un centinaio di infermieri da tutta la Sicilia hanno partecipato all'evento per rivendicare il ruolo della categoria, dopo l'emergenza Covid, all'interno del sistema sanitario.

A Palermo la protesta degli infermieri siciliani: le foto da piazza Ottavio Ziino Le foto da piazza Ottavio Ziino Ricordate anche le vittime del Coronavirus Sono giunti a Palermo infermieri da ogni parte della Sicilia Un momento del flashmob Gli infermieri chiedono anche riconoscimenti economici

Gli infermieri chiedono di potenziare gli organici, di premiare il lavoro svolto dagli operatori sanitari con riconoscimenti economici, di risolvere il problema del demansionamento e garantire le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In questo video di Marcella Chirchio, le interviste a Salvo Vaccaro vice segretario regionale del Nursind e a Claudio Trovato coordinatore Nursind Sicilia.

© Riproduzione riservata