Discarica in via Tiro a Segno a Palermo, la rabbia dei residenti: "Stessa storia da anni"

Materassi, vecchie tv abbandonate, rifiuti e anche pezzi sanitari: via Tiro a Segno a Palermo continua ad essere in parte una discarica a cielo aperto. Anche divani e frigoriferi tra i rifiuti “speciali” abbandonati sul ciglio della strada che porta poi a Sant’Erasmo.

“È così da sempre - dice un residente - questa via è come se fosse ormai adibita a discarica abusiva. Da anni sempre su questa parte della strada vengono abbandonati questi rifiuti che andrebbero in altri posti, sono quasi rassegnato”.

Il video di Marco Gullà.

