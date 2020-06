Ancora un'intimidazione nel ristorante di Natale Giunta, lo chef originario di Termini Imerese. Distrutte molte vetrate a "Castello a Mare". Lo sfogo del cuoco: "Non si può avere un po' di serenità, pensavo mi avessero lasciato in pace: mi sbagliavo. Non si può lavorare con dignità". Le immagini nel video di Marco Gullà.

