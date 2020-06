Palermo, Piazzetta Mediterraneo festeggia il suo decimo anno nel cuore di Ballarò

Dieci anni di Piazzetta Mediterraneo nel cuore di Ballarò. Mediterraneo antirazzista e altre associazioni legate al quartiere di Ballarò hanno festeggiato il decimo compleanno di piazza Mediterraneo.

Una festa che è stata anche l’occasione per ammirare l’ultimo murale che raffigura George Floyd, il cittadino afroamericano ucciso a Minneapolis da un poliziotto. “Piazza Mediterraneo nasce dieci anni fa dal lavoro di residenti e associazioni – dice una residente del quartiere – sappiamo tutti che era una discarica e abbiamo fatto molto per renderla così com’è. Ma adesso sarebbe bello che diventasse una piazza vera e in questo caso deve essere il Comune ad intervenire. Questa piazza deve essere un luogo riconosciuto anche dalle istituzioni”.

