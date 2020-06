Festa della Repubblica a Palermo, il neo-prefetto Forlani: "Il mio impegno per la coesione della città"

"Il prefetto deve suscitare collaborazione e coesione della cittadinanza": è questo l'impegno che si prefigge il neo-prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, intervistato a margine delle celebrazioni in occasione della Festa della Repubblica.

"Una festa fondativa, perchè il 2 giugno 1946, gli italiani e le italiane andati a votare ci hanno segnato la strada", ha detto Forlani, che celebra oggi la sua prima Festa della Repubblica da prefetto di Palermo.

In piazza Vittorio Veneto Forlani ha deposto, come da tradizione, la corona commemorativa al Monumento ai Caduti. Mentre poco dopo, in piazza Verdi, ha letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per l’occasione, anche stasera, le facciate di villa Whitaker, sede della Prefettura e di villa Pajno, residenza del prefetto, saranno illuminate con il tricolore.

