Coronavirus, da oggi tamponi in auto anche al Policlinico di Palermo: ecco il primo test

Il primo tampone in auto è stato fatto questa mattina. Da oggi, infatti, i pazienti seguiti dalle strutture del Policlinico di Palermo possono sottoporsi gratuitamente al tampone rinofaringeo per accertare il contagio da Covid-19 senza uscire dalla propria auto.

Il test viene effettuato su tutti i pazienti che devono fare prestazioni non urgenti ma non ulteriormente differibili, come ad esempio interventi chirurgici, esami endoscopici, accertamenti per cardiopatie, malattie cronico-degenerative ed altro. I pazienti prenotati saranno contattati dal personale sanitario che li ha in carico e, attraverso un colloquio telefonico, riferiranno se hanno avuto contatti con casi sospetti e/o positivi e se manifestano in atto un eventuale rialzo febbrile.

Ma ci sono delle regole: se la temperatura riferita è maggiore di 37.5° si rinvia l’appuntamento e viene loro suggerito di contattare il proprio medico curante. I pazienti viene richiesto di firmare il consenso per il test il giorno in cui viene eseguito il tampone. La procedura prevede che si vada in auto all’interno del Policlinico di Palermo, entrando dall’ingresso di via del Vespro n. 129 (accanto alla Dermatologia), seguendo le indicazioni percorso tampone «Drive-Through Test Site».

Le richieste con i nominativi dei pazienti che si devono sottoporre al tampone devono essere inviate via mail all’indirizzo tampone@policlinico.pa.it due giorni prima dell’esecuzione del test. La ricerca del Covid sul tampone viene eseguita il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12, per un totale di 25 tamponi al giorno.

