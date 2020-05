Domenica a Palermo, gente a passeggio e in bici per il centro storico

Gente per strada a Palermo, a passeggio ed in bicicletta. Dopo due mesi a casa, sono tantissime le persone che questa domenica hanno deciso di trascorrere la gironata all'aria aperta, con le mascherine ma c'è anche chi non la indossa.

"Non ci siamo dati alla pazza gioia - dice una passante - ma siamo usciti nel rispetto delle regole".

"È molto più importante del lockdown stesso perchè adesso siamo chiamati a rispettare le regole, altrimentii rischiamo grosso", dice un altro.

Video di Marcella Chirchio

© Riproduzione riservata