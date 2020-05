Palermo: domenica torna l'isola pedonale in centro, restano sospese Ztl e strisce blu

Domenica torna a Palermo l’isola pedonale in centro. L’ufficio di Mobilità del Comune, così come riporta Giuseppe Leone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha pubblicato l’ordinanza che riattiva lo stop al traffico, revocando il provvedimento adottato durante il periodo di lockdown per l’emergenza Coronavirus, da via Libertà altezza piazza Croci, fino a via Cavour, passando per via Ruggero Settimo, con il solo incrocio con via Mariano Stabile percorribile dai mezzi.

Restano sospese al momento la Ztl e il pagamento delle strisce blu.

