Jaime, la moglie Chiara: "È ancora presto per tornare a casa ma la rinascita è iniziata"

Chiara Beninati, moglie di Jaime Mba Obono, l’informatico 49enne della Guinea Equatoriale, affetto da Coronavirus, e giunto a Palermo nei giorni scorsi con un volo militare, ha parlato delle condizioni del marito.

L'uomo non si trova più in ventilazione meccanica, ma assistita e non è più in coma farmacologico. Ha riaperto gli occhi.

"Respira da solo e finalmente parla - dice la moglie -. Ha iniziato ad avere un contatto con chi gli vuole bene, attraverso un cellulare. Mio marito non ha ancora capito come è giunto qui in Italia. Il cammino per tornare a casa è ancora lungo, ma siamo contenti perchè siamo in una fase di rinascita".

