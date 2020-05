Spesa per le famiglie povere, volontari in campo a Palermo: "Situazione disastrosa"

Prosegue l'attività delle associazioni di volontariato a Palermo, a sostegno delle famiglie povere che in questo periodo soffrono ancora di più la fame. A dare una mano agli ultimi è l'associazione "Un mondo che vorrei" con sede in via Decollati. "Siamo qui a distribuire cibo a 100 famiglie, in molti stanno soffrendo la fame. Purtroppo il Comune ha dato solo un mese di buoni spesa. Ogni giorno distribuiamo circa 2 mila famiglie" racconta Gerardo Raciti, presidente dell'Associazione.

