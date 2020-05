Protestano gli ambulanti del quartiere Falsomiele a Palermo, ai quali è stata negata la possibilità di montare le proprie bancarelle per lavorare.

"Non capiamo questo accanimento nei confronti di noi ambulanti - dice Giovanni Lo Nardo -. Abbiamo tutto in regola per poter lavorare in sicurezza, dalle mascherine alle reti da cantiere per chiudere eventuali accessi non consentiti".

In questo video di Marco Gullà, le interviste ad Angelo Pendolino e Giovanni Lo Nardo.

