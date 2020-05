Nonostante il caldo e la giornata - non proprio delle migliori - c'è chi non rinuncia a un tuffo in acqua o a qualche ora da trascorrere in spiaggia con amici e "congiunti".

In molti però, probabilmente per le alte temperature, non utilizzano la mascherina, nonostante l'emergenza non sia ancora cessata. In spiaggia intanto continuano i controlli degli agenti di polizia.

Il video di Marco Gullà

