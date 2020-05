Incendi per tutta la notte attorno a Palermo, la città si sveglia sotto una nube nera

Canadair ancora in azione questa mattina a Palermo per domare gli incendi che da mercoledì scorso sono divampati a macchia di leopardo in tutta la provincia. Da ieri pomeriggio sono in volo su Palermo per arginare le fiamme che si sono sviluppate nella zona di Baida, dove il fuoco si è propagato tra la macchia mediterranea e il bosco, a Monte Cuccio e a San Martino. Impegnati incessantemente con di verse squadre anche i vigili del fuoco del comando di Palermo che hanno ricevuto centinaia di telefonate.

Alcune zone di Palermo, questa mattina, si sono svegliate con una densa nube di fumo che ha preoccupato non poco i residenti. Altri focolai, sempre di macchia mediterranea, anche a Caccamo, a Giardinello e a Monreale.

A Monreale, sul posto dell’incendio, era presente anche il consigliere comunale, Flavio Pillitteri: “Siamo stanchi di assistere sempre a questi incendi nel nostro territorio, soprattutto su San Martino delle Scale. Ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per lo spegnimento di questi incendi dolosi. Ringrazio anche il nostro sindaco Alberto Arcidiacono che ha seguito costantemente le fasi dello spegnimento dei roghi. Con me erano presenti gli assessori Deliseo e Taibi”.

Sempre ieri nel capoluogo siciliano, un vasto rogo ha interessato la zona di via Castellana alta-Bellolampo, con diverse squadre che sono intervenute sul posto.

Ovunque le fiamme sono state alimentate dal forte caldo e dal vento di scirocco, oggi la situazione è migliorata grazie alla diminuzione delle temperature e all'attenuazione del vento.

© Riproduzione riservata