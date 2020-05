Protesta all'ospedale di Partinico, trasformata in questi due mesi in struttura Covid per i pazienti affetti da Coronavirus. I consiglieri comunali sono scesi in piazza per chiedere di "tornare all'ospedale di prima".

In questo video di Marcella Chirchio, l'intervista Toti Comito, consigliere comunale di Partinico.

