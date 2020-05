Più controlli ma spiaggia affollata, la Fase 2 a Mondello: "È giusto anche andare al mare”

Il sole e la voglia di mare e della tintarella sono più forti dei divieti. E così, anche questa mattina, la spiaggia di Mondello è piena di gente.

Nonostante l'annuncio di più controlli e della "linea dura" del sindaco Orlando, che ieri aveva prospettato di voler "denunciare i genitori che non vigilano sui figli minori" che trasgrediscono le regole imposte dall'emergenza Covid-19, insomma nel primo weekend della fase 2 la località balneare più amata dai palermitani torna a riempirsi di bagnanti.

Fra chi tenta la prima abbronzatura di stagione e chi si diverte con gli amici giocando a pallone. E, come si vede nelle immagini video, anche chi non rispetta la distanza di sicurezza all'interno di un gruppo non indossa mascherine.

"Una bella sensazione di libertà. Dopo essere stato chiuso in casa, oggi sono qui per respirare un poco di aria", dice un giovane intervistato. "C'è il coronavirus ma è giusto anche poter andare al mare", aggiunge un altro ragazzo.

