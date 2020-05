Fase 2 a Palermo, linea dura di Orlando: "Denunciamo i genitori che non vigilano sui figli"

"Ho chiesto alla polizia municipale di denunciare alla procura quei genitori che non vigilano sui propri figli piccoli e adolescenti che mettono a rischio la propria e altrui salute", dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando a proposito dei controlli da attuare in questa fase 2 e sanzionare così chi crea assembramenti, non mantiene la distanza di sicurezza e non indossa le mascherine.

"Questo fine settimana che si preannuncia bellissimo sotto il profilo meteorologico, rischia di essere pericolosissimo sotto il profilo sanitario. In alcune città come Milano si sta pensando addirittura di tornare di indietro, di tornare al blocco, che se dovesse accadere a Palermo sarebbe un disastro sociale ed economico. Con la vita non si scherza, per questo chiedo a tutti di attenersi alle regole e non pensare che ci sia un inaccettabile, e soprattutto pericolo, liberi tutti.", conclude Orlando.

Nella spiaggia di Mondello, questa mattina si sono riversati in tanti a prendere la tintarella, complice anche la giornata estiva. I più coraggiosi hanno anche fatto il bagno. Mentre nuotare rientra tra le attività sportive permesse dall’ultimo decreto, stare in spiaggia a prendere il sole non sarebbe consentito. Nonostante tutto questa mattina il litorale era invaso da decine di bagnanti, alcuni anche senza mascherina e non sempre nel rispetto della distanza di sicurezza.

La voglia di mare e di sole però è prevalsa sulle disposizioni legate all’emergenza coronavirus. A differenza infatti del periodo di lockdown, quando alcune persone sono state multate perchè sorprese in spiaggia nonostante i divieti, stamane però non ci sono stati controlli stringenti in spiaggia da parte delle forze dell’ordine.

