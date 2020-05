L'arrivo all'aeroporto di Palermo di Jesus Jaime Mba Obono, l’informatico originario della Guinea Equatoriale e con nazionalità italiana, per giorni ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche dopo avere contratto il Coronavirus.

L’uomo è sposato con una palermitana. La coppia, con i loro tre ragazzi, è molto impegnata anche nel sostegno delle comunità d’Africa.

