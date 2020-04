Oggi è l'ultimo giorno di lavoro del prefetto di Palermo Antonella De Miro, che da domani sarà in pensione. "È stato un onore lavorare per la mia terra e una grande responsabilità svolgere questo incarico", dice nel suo saluto in questo video andato in onda su Tgs e in cui traccia un bilancio della sua carriera.

"La storia stessa della città impone azioni forti. Quello che mi mancherà di più è il mio rapporto con i giovani".

© Riproduzione riservata