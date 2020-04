Mascherine, guanti, kit usa e getta: come sarà andare dal parrucchiere, ecco la simulazione

Come sarà andare dal parrucchiere quando le attività potranno ripartire? In questo video una simulazione. Nunzio Reina, presidente dell’area Immagine e Benessere di Confesercenti Sicilia mostra quali saranno le misure di protezione messe in atto.

Il cliente dovrà indossare mascherine, guanti e un kimono usa e getta forniti dal parrucchiere. Gli strumenti utilizzati per il servizio dovranno essere disinfettati, il locale sanificato. Anche il parrucchiere dovrà usare la mascherina e quella con vetro una volta vicino alla cliente.

Video di Marcella Chirchio

© Riproduzione riservata