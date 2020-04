Palermo, il prefetto De Miro va in pensione: "È stato un onore lavorare per la mia terra"

"È stato un onore lavorare per la mia terra dopo tanti anni spesi anche in altri contesti territoriali. Sono stata onorata di essere il prefetto di Palermo, città che amo e città capoluogo della mia regione". Lo dice, fiera, nell'intervista video il prefetto di Palermo Antonella De Miro che dal primo maggio andrà in pensione.

"Il mio è un bilancio positivo - continua -. Amo le luci di Palermo, fatte di generosità e impegno civile. Queste luci mi hanno convinta che ne valeva la pena di lavorare e fare squadra per questa città. Ho potuto dimostrare che lo Stato va servito con onestà e impegno. Vado in pensione serena con la mia coscienza".

Video e montaggio di Marcella Chirchio

