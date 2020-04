25 aprile blindato in tutta Italia: potenziati i controlli a Palermo, chiusa la Favorita

Festa della Liberazione blindata in tutta Italia ai tempi del Coronavirus. Così come era accaduto per Pasquetta, anche oggi, 25 aprile, Palermo si ritrova con centinaia di forze dell'ordine per strada per far rispettare tutti i divieti per fronteggiare l'emergenza.

La polizia di Stato e i carabinieri sono impegnati in un'azione di prevenzione e repressione su tutto il territorio. Come si vede dal video, controlli serrati in via Ernesto Basile, corso Calatafimi, al Foro Italico. Posti di blocco anche in viale Regione Siciliana e a Mondello. Off limits i varchi del Parco della Favorita con forze dell'ordine che stazionano agli ingressi: non è consentito il traffico veicolare così come quello a piedi.

E in questa giornata, meteorologicamente favorevole per escursioni, gite e passeggiate all'aria aperta, sono già centinaia di auto fermate e sottoposti gli occupanti ai controlli per verificare il rispetto delle ordinanze previste per oggi.

Video di Marcella Chirchio

