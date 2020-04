Coronavirus, poliziotta volontaria al servizio dei più bisognosi

Volontari in campo per assistere chi ha più bisogno specialmente in questo periodo di emergenza Coronavirus. "In queste settimane sto cercando di ascoltare tutti quelli che mi conoscono, e che magari hanno più bisogno", spiega Francesca Mannino segretario Anps associazione polizia di stato di Monreale.

"Faccio le punture agli anziani che ne hanno bisogno, gli compro i farmaci - ha continuato la Mannino -. Cucino anche per quelle famiglie che si trovano in difficoltà, e spesso le persone con cui parlo mi dicono che la loro situazione economica sta andando a peggiorare".

Video di Marcella Chirchio.

