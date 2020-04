23 Maggio, Maria Falcone: "Quest'anno niente manifestazioni, eventi solo in tv"

"Non potremo fare la nostra manifestazione annuale in occasione del 23 maggio. Ci stiamo organizzando con la Rai per fare degli eventi da seguire a livello televisivo. Di certo, non ci sarà la cerimonia in Aula Bunker. Manca poco più di un mese e quindi non possiamo rischiare di creare assembramenti". Lo dice nell'intervista audio Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone e presidente della Fondazione Falcone, rispondendo in merito alle celebrazioni in vista del 23 maggio, giorno in cui ricorre il XXVIII anniversario della Strage di Capaci.

"Il problema mafia quest'anno, però, va sempre più monitorato - conclude Maria Falcone - perchè la criminalità organizzata approfitta dei periodi di crisi per accrescere il suo potere".

