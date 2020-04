Migranti, i 34 migranti della Aita Mari trasferiti sulla "nave quarantena"

Sono stati trasferiti sulla "nave quarantena" i 34 migranti soccorsi una settimana fa dalla Aita Mari. Trascorreranno il periodo di quarantena insieme ai 146 provenienti dalla Alan Kurdi al largo del porto di Palermo.

"Sono tutti in salvo. Grazie a tutti per il supporto", scrive in un tweet la ong spagnola Salvamento maritimo humanitario.

Le operazioni sono avvenute a largo del porto di Palermo, sotto il coordinamento tecnico della locale Guardia Costiera. Presenti motovedette della Guardia Costiera per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le operazioni di trasferimento. In zona anche una motovedetta della Guardia di finanza. I servizi tecnico-nautici portuali hanno garantito l'affiancamento in sicurezza delle due unità navali.

La nave rimarrà ad un miglio al largo dal porto di Palermo per tutta la durata della quarantena, con personale della Croce Rossa Italiana a bordo che garantirà la necessaria assistenza sanitaria.

