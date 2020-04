Omicidio a Terrasini, i carabinieri: "Abbiamo subito pensato ad una rapina finita male"

Quattro arresti per un omicidio commesso a Terrasini nel settembre dell’anno scorso, vittima un ex imprenditore 84enne. I carabinieri della Compagnia di Carini hanno dato esecuzione, su disposizione della procura di Palermo, a una ordinanza per la custodia in carcere nei confronti di 4 persone di età compresa tra i 27 ed i 35 anni, tutti pregiudicati, domiciliati tra Terrasini e Carini, ritenuti autori della rapina finita nel modo più tragico.

"Abbiamo subito pensato ad una rapina finita male - ha dichiarato il Maggiore Rolando Tommasini -, poi ci siamo concentrati su personaggi a noi noti per precedenti specifici, abbiamo cercato immagini di videosorveglianza della zona e ci siamo fatti una prima idea. Siamo partiti da lì e dagli esami del Ris è emerso che i soggetti oggi arrestati erano coinvolti".

Nell'intervista il Maggiore Rolando Tommasini comandante della Compagnia di Carini

Video di Marcella Chirchio

