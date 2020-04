Non solo cani (o pappagalli!), adesso anche una pecora può essere portata al guinzaglio per eludere i controlli anti-coronavirus. Come accade a Palermo dove un uomo, come un mostrato nel video, passeggia su un marciapiedi con al fianco l'ovino.

Dettaglio, però, che non è sfuggito alle forze dell'ordine che lo hanno comunque fermato chiedendo spiegazioni del gesto.

