Tre droni in azione su Palermo, il video dei controlli intensificati a Pasquetta

Tre droni della polizia municipale in azione su Palermo per vigilare sul rispetto delle regole di contenimento da Covid-19. In questo video i controlli nella zona di Mondello, intensificati nel giorno di Pasquetta. I droni sono stati acquistati dalla Sispi, la società del comune che si occupa dell'innovazione tecnologica, nell'ambito della collaborazione avviata con il corpo di polizia municipale su più fronti, fra cui soprattutto quello della vigilanza contro gli illeciti di vario tipo. In futuro potranno essere equipaggiati con ulteriore strumentazione oltre le telecamere, quali ad esempio i termoscanner.

