Coronavirus, posti di blocco e controlli serrati in tutta Palermo

Intensificati i servizi di controllo del territorio a Palermo per le festività pasquali. Si tratta di attività di prevenzione, volte ad assicurare il rispetto da parte dei cittadini delle misure previste dal Governo per il contenimento dei contagi da Covid-19 ed evitare assembramenti di persone nei tradizionali luoghi di aggregazione scelti dai palermitani per le scampagnate tipiche del periodo e spostamenti non giustificati. Vari posti di blocco in giro per la città, con numerosi controlli da parte dei carabinieri.

Video di Marcella Chirchio

