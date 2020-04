"Stamattina abbiamo notato poco traffico e molto buon senso da parte dei Palermo, che sembra abbiano deciso di trascorrere la Pasqua a casa con i propri cari".

E' questo un primo bilancio dei controlli in città, e a dirlo è il maggiore Carmine Gebiola, comandante della compagnia Carabinieri Palermo Piazza Verdi. "Solo in pochi casi qualcuno ha cercato di non rispettare le regole. Controllate sono soprattutto le arterie che portano fuori città".

